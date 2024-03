Milan-Inter, ipotesi Monday Night sempre più concreta! Il motivo

Milan-Inter è il derby in programma alla trentatreesima giornata di Serie A. In attesa che la Lega Serie A ufficializzi data e ora, già da qualche ora circola un’ipotesi piuttosto clamorosa trattandosi di una delle stracittadine più attese: il match potrebbe andare in scena eccezionalmente di lunedì

IPOTESI SEMPRE PIÙ CONCRETA – Milan-Inter è come sempre una partita molto attesa e lo sarà anche quest’anno, con una particolarità in più a quanto pare: il derby milanese, in programma alla trentatreesima giornata di Serie A, potrebbe giocarsi eccezionalmente lunedì 22 aprile. L’ipotesi sta prendendo sempre più piede e domani potrebbe essere ufficializzata dalla Lega Serie A. Il motivo della scelta è ovviamente legato a doppio filo con gli impegni di Europa League del Milan che giovedì 18 aprile, quindi quattro giorni prima, affronterà la Roma nel ritorno dei quarti di finale. Insomma, un lunedì particolare.