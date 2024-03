L’Inter ha corretto i dettagli: ecco cosa è mancato a Madrid

L’Inter di Inzaghi è tornata a riprendersi a San Siro. In molti ipotizzavano un tracollo contro il Napoli: risposta perfetta dei nerazzurri che si avvicinano allo scudetto.

VA BENE COSÌ – A poco meno di una settimana dal tracollo del Civitas Metropolitano, nonostante la cocente eliminazione anticipata dalla Champions League per mano dell’Atletico Madrid, l’Inter ha saputo rispondere presente alla delicata sfida di domenica sera contro il Napoli. Molti avranno immaginato un rientro in campionato con la testa altrove, ma Simone Inzaghi è stato bravo a dare la carica giusta ai suoi per far si che non si perdessero d’animo.

DETTAGLI – A rispondere più che presente è stato Lautaro Martinez che, nonostante l’errore dal dischetto che ha mandato i colchoneros a festeggiare, ha saputo trascinare la sua Inter da vero leader sfiorando anche la vittoria contro un bel Napoli che aveva bisogno di punti. A Madrid è mancato quel dettaglio in più che in Serie A l’Inter di Simone Inzaghi è riuscita a mettere sempre in campo. Proprio quei dettagli son stati a non far funzionare i diktat perfetti di Simone Inzaghi nella bolgia madrilena. Rientrati in Italia però, se non fosse per il caso Acerbi-Juan Jesus, staremmo parlando dell’Inter come di una macchina perfetta, che si avvicina sempre di più alla sua seconda stella.