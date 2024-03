Milan-Inter di lunedì? I motivi della folle idea e il rischioso scenario!

Se vi dicessero che Milan-Inter, con tutta l’importanza che potrebbe avere per il finale di stagione nerazzurro, si giocherà di lunedì? Facciamo il punto della situazione.

L’IMPORTANZA DELLA SFIDA – È risaputo che il derby milanese crea grandissima apprensione nei tifosi delle due squadre – cugine ma sentitamente avversarie. Intorno al prossimo Milan-Inter, valido per la 33ª giornata, però, il clima di attesa sembra essere di un livello superiore, soprattutto per la tifoseria nerazzurra. Proprio contro i rossoneri a San Siro, che all’andata avevano capitolato per 5-1, potrebbe arrivare la vittoria della seconda stella per l’Inter. Tutto dipende, ovviamente dalla matematica e dall’andamento delle prossime sfide. Ma se i punti di distacco in classifica fra la capolista nerazzurra e la seconda rossonera dovessero restare gli stessi o, al massimo 13, allora il derby sarebbe davvero la serata giusta per sollevare aritmeticamente il trofeo della Serie A.

LEGITTIMA POLEMICA – Scenario particolarmente suggestivo per l’Inter – molto meno per il Milan di Stefano Pioli che sembra ancora sperarci – ma che potrebbe essere rovinato da una novità di giornata. Il fattore che guasta la festa derby (non necessariamente scudetto) ha a che fare col calendario. La Serie A avrebbe dovuto rendere note quest’oggi le date della 31ª, 32ª e 33ª (quella appunto di Milan-Inter) giornata di campionato. L’appuntamento è rimandato a domani ma, stando ai rumors, qualcosa in merito è già deciso: il derby dovrebbe disputarsi il 22 aprile. La stranezza sta nel fatto che si tratta di un lunedì, dunque di un posticipo.

MOTIVAZIONI – La decisione, non ancora resa ufficiale, ha già scatenato il dissenso dei tifosi sui social. Una partita come il derby, dal peso così importante, non può non essere gustata di sabato o domenica sera. Il postico del lunedì sta stretto alla maggior parte del pubblico, che però dovrà sottostare alle dure leggi dei calendari. Il motivo dello slittamento di Milan-Inter, infatti, è da imputare agli impegni rossoneri in Europa. La squadra di Stefano Pioli giovedì 18 aprile alle ore 21.00 ha in programma la sfida valida per il ritorno dei quarti di finale di Europa League in casa della Roma. Posticipando il derby al lunedì i rossoneri avrebbero più tempo per recuperare le energie in vista della sfida contro l’Inter. Adesso non si può far altro che attendere l’ufficialità.