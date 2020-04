Materazzi: “Conte Ã¨ diventato interista, mi sta piÃ¹ simpatico! Inter di oggi…”

Materazzi: “Conte è diventato interista, mi sta più simpatico! Inter di oggi…”

Materazzi ha intrattenuto i suoi seguaci di Instagram con una diretta insieme allo chef Oldani. L’ex difensore dell’Inter ha parlato di Conte e della squadra attuale

NUOVO CORSO – Così Marco Materazzi: «Io penso che la serietà di Antonio Conte sia indiscutibile. Era discutibile forse il suo passato, ma adesso è diventato interista (ride, ndr)! Quindi mi sta più simpatico. Penso che il lavoro che sta facendo e che ha fatto a oggi, riducendo tantissimo il gap con le prime, sia importante per il futuro. Per proseguire su quella che è la sua qualità e la qualità della squadra. Normale che manchi ancora qualcosa, perché gli altri sono l’Inter del 2010 perché hanno ventidue giocatori extraterrestri. L’Inter, non me ne voglia, li sta costruendo. Li sta cercando e li sta trovando, ma ne ha ancora dodici o quattordici. Se riesce ad averne venti anche l’Inter penso che poi riesca a fare grandi cose sia in Europa che in Italia. Non siamo lontani secondo me. Stanno strutturando un po’ tutto, il nuovo centro sportivo si sta riadattando. Brutto a dirsi perché sapete quanto detesto sportivamente la Juventus, però loro sono primi in questo. Hanno rifatto lo stadio, hanno fatto il museo, hanno le strutture incredibili. Quindi tanto di cappello, anzi c’è da prenderli ad esempio su queste cose. L’Inter deve rimanere sempre l’Inter, però adeguarsi. Quindi penso che in futuro ci si possa togliere grandi soddisfazioni. Anche perché i cicli sono fatti per essere aperti e per essere chiusi. Speriamo che finisca presto quello della Juve».