Marotta: “Vogliamo alzare l’asticella. Sanchez? Contatti con Manchester United”

Giuseppe Marotta ha parlato ai microfoni di “Sky Sport” nel pre partita di Inter-Fiorentina. Ecco le sue dichiarazioni

ASTICELLA – Queste le parole di Giuseppe Marotta: «Futuro Inter? Il futuro è come dalle previsioni quello di affrontare una nuova stagione, avendo conseguito oggi la certezza, anche se c’è una piccola cosa che riguarda le altre italiane, quindi non è matematica. Ma la quasi certezza della qualificazione alla Champions League è motivo d’orgoglio, vuol dire che abbiamo centrato un obiettivo. L’asticella l’anno prossimo si alzerà ulteriormente, perché vogliamo alzare il livello del gruppo con degli intenti positivi per riavvicinarci al gap. Sanchez? Abbiamo in questi giorni parlato con il Manchester United per vedere se riusciamo a prorogare la permanenza con noi fino a dopo la partita con il Getafe. Lautaro Martinez? L’operazione rinnovo, a fine stagione, tocca tanti calciatori giovani con cui la società vuole legarsi lungamente ed uno di questi è Lautaro. Lo facciamo con la consueta tranquillità. Lui è contento di vestire questa maglia e noi siamo contenti di averlo. Ci ritroveremo con lui ed altri giocatori per discutere il futuro. Chiesa? È un calciatore della Fiorentina e forse lo sarà anche nella prossima stagione, dipende da lui. Non abbiamo approcciato i viola e non abbiamo iniziato nessuna negoziazione».