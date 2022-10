Marotta: «Mai avuto dubbi su Inzaghi! Scudetto, dipende da un fattore»

Beppe Marotta si è definito fiducioso sui miglioramenti dell’Inter di Simone Inzaghi e sulle possibilità della squadra di arrivare allo Scudetto. L’Amministratore Delegato della società nerazzurra ne ha parlato ai microfoni di Sky Sport.

MIGLIORAMENTO – Beppe Marotta ha commentato così i risultati positivi dell’Inter nell’ultimo periodo: «Il percorso di miglioramento deve continuare. Il peggio possiamo dire che sia passato. Devo dire che sono stati bravissimi i calciatori che si sono ritrovati, così come l’allenatore che ha ricompattato questo gruppo. La passata stagione questo gruppo ci ha dato grandi soddisfazioni e fa piacere si siano ritrovati. L’ambiente era già sereno prima, mancavano solo quelle alchimie che servono a vincere. Queste alchimie sono state ritrovate dal gruppo e la squadra è riuscita a ripresentarsi in modo convincente».

FIDUCIA – Marotta ha poi sottolineato la bravura di Simone Inzaghi e la fiducia che la società dell’Inter ha sempre avuto in lui: «Sapevamo di avere a che fare con un bravo allenatore e un ottimo professionista. Non abbiamo mai immaginato per un solo secondo di cambiarlo. È normale che la società e la dirigenza hanno l’obbligo di supportare lo staff tecnico e la squadra nelle loro attività. Ora bisogna restare attaccati al gruppo davanti e dopo il Mondiale ci sarà un nuovo campionato da giocare. Se saremo alla distanza giusta, potremo dire la nostra».

INCONTRO – Marotta ha infine parlato della situazione legata al rinnovo di Milan Skriniar con l’Inter, anticipando l’intenzione di incontrarsi presto con i suoi agenti: «Con l’entourage di Skriniar ci troveremo tra qualche settimana, dopo il Viktoria Plzen. Mi auguro che sia una negoziazione serena. Secondo me ci sono tutte le basi per un risultato positivo, anche perché è un ragazzo molto attaccato a questi colori e io non posso che essere ottimista. Non so dire la percentuale, i matrimoni si fanno in due. Se da parte sua c’è questo amore che ha manifestato a più riprese, sicuramente non posso che essere ottimista. In ogni caso c’é grande rispetto per lui».