Lukaku a lavoro ad Appiano Gentile con la squadra: un piano ‘recupero’ ben studiato

L’Inter oggi torna ad allenarsi ad Appiano Gentile con tutti i giocatori a disposizione tra chi sta cercando ancora di smaltire l’infortunio e chi come Romelu Lukaku deve recuperare la forma migliore. Assenti, ovviamente, Lautaro Martinez e Marcelo Brozovic impegnati ancora al Mondiale.

RECUPERO STUDIATO – Oggi primo vero giorno di lavoro di Romelu Lukaku ad Appiano Gentile con i compagni tornati ad allenarsi a Milano dopo il mini-ritiro di Malta. Per l’attaccante belga c’è da recuperare una forma fisica e anche mentale in vista della ripresa del campionato. Allenamento in gruppo previsto oggi con l’attaccante belga che ieri durante il giorno di riposo, ha svolto una parte di allenamento con i giocatori infortunati. Comincia la sua rincorsa verso una maglia da titolare contro il Napoli alla ripresa del campionato. Simone Inzaghi insieme al suo staff ha studiato un programma personalizzato per l’attaccante belga che ha fatto di tutto (forse anche troppo) per recuperare in vista degli impegni del Belgio al Mondiale. Questa settimana il belga dunque alternerà lavoro di gruppo con un lavoro personalizzato ben studiato. Prossimo step l’amichevole con il Real Betis, in programma sabato 17 dicembre (QUI tutte le prossime amichevoli). Contro gli spagnoli, difatti, Lukaku potrebbe tornare a giocare uno spezzone di partita con l’Inter. Migliorano invece le condizioni di Danilo D’Ambrosio e Joaquin Correa, vicini al recupero definitivo come già successo a Matteo Darmian.