Perisic: «Lautaro Martinez sentito prima, non ora. Ma si sta divertendo»

Ivan Perisic in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Croazia e Argentina ha parlato della semifinale e in particolare della sfida con il suo ex compagno all’Inter, Lautaro Martinez.

CONTRO L’EX COMPAGNO – Perisic alla vigilia della sfida parla della semifinale con l’Argentina e contro il suo compagno all’Inter: «Arrivati a questo punto ci sentiamo perfetti, ma non vogliamo fermarci qui, il sogno di ogni atleta è giocare la finale. L’Argentina è una grande squadra e in questo torneo hanno dimostrato di dare il 100%. Molto dipenderà da noi, se giochiamo come contro il Brasile non ci saranno problemi. Io sono al servizio della squadra, dobbiamo aiutare soprattutto la difesa. Non ho sentito Lautaro Martinez in questi giorni, ci siamo sentiti solo durante la fase a gironi. Si sta divertendo in Nazionale e non vedono l’ora di giocare la partita».