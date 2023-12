LIVE – Sorteggio ottavi Champions League, in arrivo l’avversario dell’Inter

Sorteggio degli ottavi di finale di Champions League in programma alle ore 12 a Nyon: segui LIVE tutto l’evento su Inter-News.it. L’Inter aspetta di conoscere l’avversario da una lista di sette possibili.

PAGINA IN AGGIORNAMENTO: PREMI F5 O RICARICA L’APP PER AGGIORNARE

11.55 In arrivo Javier Zanetti per l’Inter a Nyon, con qualche problema legato alla nebbia.

11.45 Quindici minuti all’inizio del sorteggio degli ottavi di finale di Champions League. L’Inter attende l’avversario dopo aver chiuso al secondo posto il Gruppo D, dietro la Real Sociedad. Delle otto prime classificate la squadra di Simone Inzaghi non può affrontare proprio gli spagnoli: è l’unico paletto. Ne rimangono sette: Bayern Monaco (Germania, Gruppo A), Arsenal (Inghilterra, Gruppo B), Real Madrid (Spagna, Gruppo C), Atlético Madrid (Spagna, Gruppo E), Borussia Dortmund (Germania, Gruppo F), Manchester City (Inghilterra, Gruppo G) e Barcellona (Spagna, Gruppo H). Andata 13, 14, 20 o 21 febbraio al Meazza, ritorno 5, 6, 12 o 13 marzo in trasferta sempre alle 21 ora italiana. Da ricordare che, come già da due stagioni, il gol in trasferta in Champions League non vale più doppio. Qui tutte le informazioni.

SORTEGGIO CHAMPIONS LEAGUE – PRIME CLASSIFICATE

Bayern Monaco (Germania) – Gruppo A

Arsenal (Inghilterra) – Gruppo B

Real Madrid (Spagna) – Gruppo C

Real Sociedad (Spagna) – Gruppo D

Atlético Madrid (Spagna) – Gruppo E

Borussia Dortmund (Germania) – Gruppo F

Manchester City (Inghilterra) – Gruppo G

Barcellona (Spagna) – Gruppo H

SORTEGGIO CHAMPIONS LEAGUE – SECONDE CLASSIFICATE

Copenaghen (Danimarca) – Gruppo A

PSV Eindhoven (Olanda) – Gruppo B

Napoli (Italia) – Gruppo C

Inter (Italia) – Gruppo D

Lazio (Italia) – Gruppo E

PSG (Francia) – Gruppo F

RB Lipsia (Germania) – Gruppo G

Porto (Portogallo) – Gruppo H