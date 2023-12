De Paola: «Vittoria Inter non mi ha impressionato. Questa Lazio non mi sembra…»

Paolo De Paola ha parlato di Lazio-Inter, partita valida per la sedicesima giornata del campionato di Serie A, vinta dalla squadra nerazzurra.

LAZIO-INTER – Queste le parole di Paolo De Paola nel corso de L’Editoriale su TMW Radio. «Cosa ci lascia Lazio-Inter di ieri sera? Diciamo che il ribaltamento di due mondi si è visto ieri all’Olimpico. Da una parte l’ambiente familiare della Lazio di Lotito, dall’altra il progetto internazionale dell’Inter che ha una potenza economica da analizzare, ma che ha un grandissimo staff dirigenziale. C’è anche il confronto tra Roma e Milano con la caduta dei due santoni Sarri e Mourinho. Ci sono tanti spunti in questo weekend. Non mi ha impressionato la vittoria dell’Inter sulla Lazio, sta nell’ordine delle cose ma non mi sembra di vedere più una Lazio concentrata e attenta. Questa Lazio non sembra una squadra di Sarri. Lo stesso allenatore ha offerto un assist al bacio per criticarlo, parlando di un secondo posto farlocco. Tu allenatore puoi arrivare a dire una cosa del genere? La Lazio ha meritatamente conquistato il secondo posto, che vuol dire demerito delle altre? Se sono impegnate in Europa, non è detto che vengano meno in Serie A. Le dichiarazioni di Sarri sono un boomerang e creano imbarazzo anche all’interno della squadra. Penso che Sarri sia diventato deleterio per la sua squadra. Non ci sto con la narrativa di Sarri santone, dice delle corbellerie. Ha ragione a dire che cosa? Tutti hanno delle situazioni complicate, dove sta la sua ragione?».