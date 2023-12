Sorteggio Champions League, oggi gli ottavi per l’Inter: le informazioni

Oggi è in programma l’attesissimo sorteggio degli ottavi di finale di Champions League 2023-2024. L’Inter attende a mezzogiorno di conoscere l’avversario, che sarà una fra le teste di serie: ecco le informazioni, LIVE l’evento dalle ore 11.45 su Inter-News.it.

NUOVA RIVALE – L’Inter ha chiuso il Gruppo D al secondo posto, dietro la Real Sociedad, e ora attende di capire quale delle prime dei gironi (spagnoli esclusi) incontrerà. È in programma a mezzogiorno il sorteggio degli ottavi di finale di Champions League, coi primi accoppiamenti della fase a eliminazione diretta. Le squadre seconde classificate saranno pescate per prime, poi toccherà alle teste di serie ossia chi ha vinto il girone. Due i paletti, come di consueto: non è possibile incontrare formazioni della stessa nazione o già sfidate al girone. Per il resto sorteggio libero. Le prime dei gironi giocheranno il ritorno in casa. Date ottavi di finale: andata 13, 14, 20 e 21 febbraio, ritorno 5, 6, 12 e 13 marzo sempre alle 21 ora italiana. Da ricordare che, come già da due stagioni, il gol in trasferta in Champions League non vale più doppio.

SORTEGGIO CHAMPIONS LEAGUE – POSSIBILI AVVERSARIE INTER

Bayern Monaco (Germania) – prima classificata Gruppo A

Arsenal (Inghilterra) – prima classificata Gruppo B

Real Madrid (Spagna) – prima classificata Gruppo C

Atlético Madrid (Spagna) – prima classificata Gruppo E

Borussia Dortmund (Germania) – prima classificata Gruppo F

Manchester City (Inghilterra) – prima classificata Gruppo G

Barcellona (Spagna) – prima classificata Gruppo H

SORTEGGIO CHAMPIONS LEAGUE – LE QUALIFICATE AGLI OTTAVI

PRIME CLASSIFICATE

Bayern Monaco (Germania) – Gruppo A

Arsenal (Inghilterra) – Gruppo B

Real Madrid (Spagna) – Gruppo C

Real Sociedad (Spagna) – Gruppo D

Atlético Madrid (Spagna) – Gruppo E

Borussia Dortmund (Germania) – Gruppo F

Manchester City (Inghilterra) – Gruppo G

Barcellona (Spagna) – Gruppo H

SECONDE CLASSIFICATE

Copenaghen (Danimarca) – Gruppo A

PSV Eindhoven (Olanda) – Gruppo B

Napoli (Italia) – Gruppo C

Inter (Italia) – Gruppo D

Lazio (Italia) – Gruppo E

PSG (Francia) – Gruppo F

RB Lipsia (Germania) – Gruppo G

Porto (Portogallo) – Gruppo H