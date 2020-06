Lazaro: “Ritorno all’Inter? Concentrato su fine stagione! Prima a S. Siro…”

Valentino Lazaro, esterno di proprietà dell’Inter e in prestito al Newcastle, ha parlato alla pagina Instagram “Soccer Bible” di un suo possibile ritorno in nerazzurro a fine stagione e della sua prima partita giocata da titolare a San Siro.

RITORNO DA VALUTARE – Dopo una non brillantissima prima parte di stagione con la maglia dell’Inter, l’esterno austriaco Valentino Lazaro è passato in prestito al Newcastle. Proprio del suo passaggio in Inghilterra e di un possibile ritorno a fine prestito ha parlato il giocatore: «Sono felice di tornare a giocare, credo che tutti tra staff e giocatori stiamo facendo il possibile per essere al sicuro e non vedo l’ora di tornare in campo. La più grande differenza tra la Serie A e Premier è il lavoro tattico, in Italia ci si allena moltissimo sulla tattica e questo si riflette anche sulle partite. Per ora sono concentrato a finire la stagione qui al Newcastle, poi vedremo se tornerò all’Inter. Il miglior momento di questa stagione è stata la mia prima da titolare a San Siro, dove ho fatto l’assist per Vecino contro il Verona. Credo che Conte sia un grande lavoratore, sa come trarre il meglio dai suoi giocatori e sa come farli correre e lottare tutti uniti per lui».