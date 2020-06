Moggi: “Coppa Italia, Napoli contro Inter puÃ² approfittarne. Serie A…”

Moggi: “Coppa Italia, Napoli contro Inter può approfittarne. Serie A…”

Luciano Moggi, ex dirigente della Juventus e uno dei principali artefici dello scandalo Calciopoli nel 2006, ha parlato ai microfoni di Radio Marte dove – tra i temi toccati – ha anche analizzato le possibilità del Napoli in Coppa Italia, che nella semifinale di ritorno dovrà affrontare l’Inter.

BUONA OCCASIONE – Secondo Luciano Moggi, il Napoli può fare il colpaccio in Coppa Italia. Dopo la vittoria per 0-1 a San Siro, gli azzurri saranno impegnati proprio contro l’Inter al San Paolo nella semifinale di ritorno: «Non ho mai pensato che potesse fermarsi il campionato di Serie A, speriamo di riuscire a chiudere il campionato. Avrei scelto lo stesso modello tedesco, dove il positivo viene fermato come se fosse infortunato e gli altri possono continuare ad allenarsi se il tampone risulta negativo. La Coppa Italia sarà come una tombola, dipenderà tutto dall’approccio alla partita e dal tipo di allenamento effettuato dalle squadre. Se il Napolista bene può approfittarne contro l’Inter».

Fonte: Radio Marte