Lautaro Martinez: «Penso sempre all’Argentina! Fuori da Russia 2018, vi racconto»

Lautaro Martinez in una lunga intervista rilasciata a Star+ ha parlato soprattutto dell’Argentina in vista del Mondiale in Qatar, poi dell’esclusione di Jorge Sampaoli per il Mondiale in Russia 2018.

L’ESCLUSIONE – Lautaro Martinez, l’esclusione da Russia 2018 una ferita ancora aperta per lui: «Mi ha fatto male non andare al Mondiale in Russia e per quello che mi ha detto l’allenatore (Jorge Sampaoli, ndr). Ma rispetto la sua decisione e ho sempre cercato di sostenere coloro che erano stati convocati. È stato un periodo difficile perché era un sogno che avevo». Discorso diverso, invece, con l’attuale tecnico Lionel Scaloni: «Sono molto grato a lui perché si è sempre fidato di me. La Nazionale ha grandi giocatori, grandi attaccanti. So che il lavoro all’Inter mi porterà lì. Poi, nel poco tempo che abbiamo, cerchiamo di stare bene, di concentrarci, di fare quello che vuole l’allenatore. Mi ha supportato sempre anche quando non segnavo».

VERSO IL MONDIALE – Lautaro Martinez pensa sempre all’Argentina, con l’obiettivo di farsi trovare pronto in vista di Qatar 2022: «Il Mondiale che sta arrivando è una sensazione difficile da spiegare. Speriamo di arrivare il più preparati possibile. Gioco sempre pensando alla Nazionale Argentina. Mi preparo a tutto. È una ruota che gira e mi rilasso ovunque devo dare il massimo».