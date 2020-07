Lautaro Martinez, l’Inter ha pronto il rinnovo: si punta a fine stagione – SM

Lautaro Martinez è sempre al centro dell’attenzione. La trattativa col Barcellona è al momento bloccata e l’Inter ha già pronta la proposta di rinnovo del contratto da presentare al giocatore alla fine della stagione

La trattativa tra Inter e Barcellona per Lautaro Martinez è al momento bloccata. Molto probabilmente riprenderà a fine stagione ma l’Inter, che non ha mai ceduto di un passo sulle sue richieste per la cessione del suo numero 10, non intende aspettare passivamente le mosse del Barcellona e intende rinnovare il contratto all’attaccante argentino. Secondo “Sport Mediaset” Marotta ha già pronta una proposta di rinnovo fino al 2025 con un ingaggio da 5 milioni a stagione. L’obiettivo è presentare la proposta a Lautaro Martinez e ottenere la sua firma alla fine della stagione.