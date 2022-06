Lautaro Martinez, era tutto fatto con l’Atletico Madrid! Poi arrivò Milito – MD

Lautaro Martinez prima di approdare all’Inter era praticamente un giocatore dell’Atletico Madrid, con tanto di firma e visite mediche effettuate. A svelare il clamoroso scoop è il Mundo Deportivo, che pubblica anche le foto esclusive della firma sul contratto

SCOOP – Lautaro Martinez nel dicembre 2017 aveva firmato un contratto di sei anni con l’Atletico Madrid che avrebbe pagato 12 milioni di euro per l’argentino, lasciandolo fino a giugno in prestito al Racing. Il clamoroso retroscena è stato svelato dal Mundo Deportivo che ha pubblicato anche le foto esclusive della firma sul contratto. Inoltre, secondo il quotidiano spagnolo, Lautaro aveva già sostenuto e superato le visite mediche tanto che il suo agente, che ai tempi era Roly Zárate, parlava di operazione eseguita al 99%.

COLPO DA… PRINCIPE – Questa era la situazione fino a luglio 2018, quando invece fu l’Inter a ufficializzare l’acquisto di Lautaro pagando il doppio rispetto al club madrileno. Nonostante con l’Atletico fosse tutto fatto, l’attuale numero 10 nerazzurro finì per cedere alle persuasioni di Diego Milito, ex attaccante nerazzurro. Da allora Diego Pablo Simeone non ha mai rinunciato al sogno di aver Lautaro dalla sua parte, ma per ora non se ne parla. Il Toro a Milano non solo ha triplicato il suo iniziale valore ma è anche diventato un leader. La Spagna può attendere.