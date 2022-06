VIDEO – Dybala argomento da mercato aperto: Inter, il 30 giugno è in arrivo

Paulo Dybala non rientra nel pacchetto di operazioni già chiuse e solo da ufficializzare da parte dell’Inter (vedi lista). Per l’attaccante argentino, sebbene sia a parametro zero, potrebbe servire tempo extra, cioè a mercato aperto a tutti gli effetti. Di seguito il video con l’intervento del collega Matteo Barzaghi, inviato presso la sede nerazzurra a Milano per Sky Sport

NB: Se non visualizzi correttamente questo o altri video sul tuo dispositivo, vai sulla versione desktop o mobile nella sezione VIDEO di Inter-News.it (clicca qui).