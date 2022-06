Brambati: «Dybala? Non ha avuto mezza offerta, solo l’Inter! Mi dicono…»

L’Inter e Dybala sono attualmente in una fase di stallo. Secondo Massimo Brambati, intervenuto ai microfoni di Maracanà, trasmissione in onda sulle frequenze di TMW Radio, l’argentino non ha avuto nessuna offerta a parte quella nerazzurra

USCITE NECESSARIE – L’Inter e Paulo Dybala sono attualmente in stand-by. Secondo Massimo Brambati, la situazione potrà sbloccarsi solo se uno tra Edin Dzeko e Alexis Sanchez accetta di andare via (vedi articolo): «Io penso che l’Inter stia cercando di piazzare qualcuno, per esempio Skriniar. Ma soprattutto ci sono dei giocatori che hanno uno stipendio atomico e che occupano il posto che dovrebbe occupare Dybala, per esempio Sanchez. Io penso che all’Inter abbiano idea di quale dovrà essere il pacchetto avanzato però se guardi l’attacco nerazzurro, Dzeko guadagna 7 milioni di euro e Sanchez uguale: uno dei due deve andare via. Correa non penso che verrà sacrificato perché non è ammortizzabile e oltretutto adesso è poco vendibile, quindi dovresti venderlo a 20/25 milioni».

UNA SOLA OFFERTA – Brambati spiega perché al posto di Dybala sarebbe perplesso: «La verità, se guardo dalla parte di Dybala, è che sarei perplesso di una cosa: a ottobre dell’anno scorso aveva ricevuto un’offerta dalla Juventus di 7,5/8 milioni di euro più bonus e l’ha rifiutata. Oggi si sta sedendo a un tavolo dove si parla di 5/6 milioni. Io penso che una riflessione dovrebbe farla e tra l’altro, avendo questo procuratore, attorno a lui non c’è stato mercato. Siccome ho molti amici all’interno del circuito dei procuratori, mi dicono che non sarà difficile trovare squadra per lui ma che non ha avuto la fila. Tolti quei sette/otto club top che non l’hanno cercato, non si è mai seduto al tavolo con Siviglia, Borussia Dortmund o Atletico Madrid. Non ha avuto mai mezza offerta, l’unica squadra che lo vuole è l’Inter. Su questo deve farsi una domanda e darsi una risposta».