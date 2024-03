Lautaro Martinez e Barella, rinnovi ‘rinviati’: serve doppio OK − CdS

In stand-by i rinnovi di Lautaro Martinez e Nicolò Barella, ossia capitano e vice dell’Inter. Come evidenzia il Corriere dello Sport, bisognerà aspettare un doppio via libera che non dipende né dai due calciatori né dalla dirigenza.

RINNOVI − Se ne parlerà a fine maggio per la chiusura definitiva del cerchio. Lautaro Martinez e Barella, capitano e vice dell’Inter attendono il rinnovo di contratto. Il Toro chiede 10 milioni di euro, cifra che l’Inter può arrivare tramite dei bonus legati ai risultati sportivi del club. Il centrocampista sardo punta ad arrivare a sette. Anche in questo caso, vale la regola del “Tu vinci, io guadagno“. Ossia maggiori sono i risultati sportivi del club, maggiori saranno le ricompense per il giocatore. Ma per la doppia fumata bianca decisiva sia aspetta un doppio OK: quello di Zhang e soprattutto quello del fondo Oaktree. Infatti, le conseguenze di un aumento dell’ingaggio necessitano dell’approvazione del prestatore statunitense. E, non a caso, nel CdA del club, da tre anni a questa parte, sono entrati due membri, Carlo Marchetti e Amedeo Carassai, molto vicini al fondo americano.

Fonte: Corriere dello Sport – p.gua