Gudmundsson-Inter, doppia concorrenza! La carta è un giovane – TS

Simone Inzaghi e l’Inter hanno messo nel mirino Albert Gudmundsson. Il Genoa sogna in grande e spinge a una corsa folle per il suo attaccante, spiega Tuttosport.

OBIETTIVO – Non solo Ciro Immobile, ma l’Inter ha messo gli occhi anche su Albert Gudmundsson. Dopo il no alla Fiorentina a gennaio, il Genoa in vista del mercato estiva punta ad incassare intorno ai 40 milioni di euro. L’idea è quella di favorire un’asta che abbia come protagonista anche Juventus e Tottenham oltre all’Inter di Simone Inzaghi. Piero Ausilio, ds dei nerazzurri, vanta ottimi rapporti con i fratelli Giuffrida, procuratori dell’islandese. L’intoppo però è che il suo entourage ha venduto Dragusin proprio agli Spurs nel mercato di gennaio. Ecco dunque che è sparita la corsia preferenziale per i nerazzurri.

LAVORO – Qualora il discorso si allargasse a eventuali contropartite, il club nerazzurro potrebbe giocarsi la carta Zanotti: il titolare dell’Under 21 azzurra è in prestito al San Gallo, dove gioca in pianta stabile, e può essere sicuramente un giocatore che il Genoa può prendere con l’obiettivo di far crescere e rivendere. Oltre al cartellino del giovane nerazzurro, l’Inter potrebbe aggiungere un cospicuo conguaglio economico. Anche grazie ai due colpi piazzati a zero, l’Inter potrebbe permettersi di spendere un po’ di più e portare a casa un talento, spiega Tuttosport.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino