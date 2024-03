Carboni resta cerchiato in rosso: l’Inter ha un programma ad hoc – TS

Simone Inzaghi e l’Inter pensano al futuro. I nerazzurri lavorano per due nuove punte in attacco: ecco che per Valentin Carboni si prospetta una nuova soluzione, spiega Tuttosport.

FUTURO – L‘Inter pensa al mercato della prossima stagione. In vista del prossimo anno calcistico, oltre a Mehdi Taremi, all’Inter potrebbero arrivare un paio di nuove punte per completare il reparto offensivo. Sarebbero dunque cinque i componenti visti anche i tanti impegni locali ed europei dei nerazzurri. Proprio per questo motivo, lo spazio per Valentin Carboni potrebbe risultare nullo e con il club nerazzurro pronto a lasciarlo ancora un altro anno a Monza dove sta facendo più che bene con la maglia dei brianzoli, spiega Tuttosport. L’idea poi, è quella di farlo rientrare alla base per la stagione 2025/2026. Lo stesso Inzaghi, ma anche il management, credo fermamente nelle qualità e nelle doti dell’argentino ma allo stesso tempo credono che sia importante cresce in un ambiente con meno pressione rispetto a San Siro. Carboni nella stagione in corso ha collezionato 22 presenze, segnando due reti (la prima non banale, alla Juventus). A questi si sono aggiunti 4 assist. Il brianzolo inoltre, è appena stato convocato dal ct dell’Argentina Scaloni per le amichevoli negli Stati Uniti contro El Salvador e Costa Rica

Fonte: Tuttosport – Simone Togna