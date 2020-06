Lautaro Martinez-Barcellona, si complica tutto! Inter irremovibile: le ultime

Lautaro Martinez al Barcellona rischia seriamente di saltare. I rumors provengono dal profilo Twitter di Francesc Aguilar, giornalista del Mundo Deportivo, che sottolinea come il club blaugrana stia vivendo una situazione paradossale. Permanenza all’Inter più vicina?

DUBBI – Lautaro Martinez al Barcellona rischia di saltare secondo il giornalista del Mundo Deportivo, Francesc Aguilar: “L’acquisto di Lautaro incomincia a complicarsi, non solo per l’atteggiamento dell’Inter, inflessibile nel chiedere 90 milioni, ma anche perché Bartomeu e Greu incominciano a dubitare dell’acquisto in quanto ritengono incoerente farlo nel momento in cui chiedono un nuovo taglio degli ingaggi ai loro giocatori”.

FRENO – Se il Barcellona frenaora, sostiene Aguilar, rinegoziare a luglio sarà difficile: “La cosa peggiore di tutte è che avevano raggiunto un accordo con Lautaro e se ora frenano, l’argentino la prenderà molto male. Rinegoziare dopo luglio sarà difficile. Il Barça, inoltre, non ha un euro nelle sue casse e non riesce a vendere nessuno”.

FIGURACCIA – Aguilar prosegue sottolineando come il Barcellona sia a un passo dalla figuraccia: “La figuraccia del Barcellona su Lautaro potrebbe fare storia, hanno passato mesi a trattare col giocatore (sono d’accordo) e l’Inter e adesso potrebbero bloccare tutto. Si comportano come veri tifosi. Qualcuno vicino all’operazione Lautaro mi ha spiegato che al Barcellona sono venuti dubbi se Lautaro vale 90 milioni vista la situazione del mercato”.

Lo peor de todo es que habían llegado a un acuerdo con Lautaro y si ahora pegan el frenazo, el argentino va a tomárselo muy mal. Volver a negociar tras julio será complicado. El caso es que el Barça, además, no tiene in euro en sus arcas y no consiguen traspasar a nadie. — Francesc Aguilar (@FApor_elmundo) June 4, 2020

El ridículo del Barça con el tema Lautaro puede hacer época porque se han pasado meses negociando con el jugador (están de acuerdo) y el Inter y ahora pueden suspenderlo todo. Actúan como auténticos aficionados. — Francesc Aguilar (@FApor_elmundo) June 4, 2020