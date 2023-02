Inter-Torino Primavera, le formazioni ufficiali: Chivu manda fuori un big

Inter-Torino Primavera, le formazioni ufficiali. Tra poco i ragazzi di Chivu scenderanno in campo per la gara valida per il campionato Primavera. Fuori Iliev, che va in panchina

Inter: Calligaris; Dervishi, Kassama, Fontanarosa, Stabile; Carboni, Stankovic, Martini; Owusu, Esposito, Curatolo. In panchina: Botis, Tommasi, Grygar, Di Maggio, Sarr, Biral, Nezirevic, Stante, Quieto, Bonardi, Matjaz, Iliev, Pelamatti, Akinsanmiro. Allenatore: Cristian Chivu

Torino: Passador, Anton, Jurgens, Savva, Dellavalle, Dembele, Ruiz, Nije, Ruszel, Weidmann, Opoku. In panchina: Brezzo, Servalli, Gaj, Wade, Rettore, Marshage, Dell’Aquila, Ansah, Corona, Ciammaglichella, Viarelli, Antolini, Silva, Barzago, Makadji. Allenatore: Scurto.

Arbitro: Di Marco Davide

Assistenti: Micalizzi, Palla