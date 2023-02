Clamoroso a Bergamo, colpo del Lecce: Atalanta KO. Scivola a -6 dall’Inter

L’Atalanta perde in casa 1-2 contro il Lecce scivolando a meno sei dall’Inter. Colpo esterno incredibile dei salentini che puniscono la Dea con Ceesay e Blin

COLPO ESTERNO − Partita molto intensa a Bergamo tra Atalanta e Lecce. I salentini non temono la Dea tant’è che dopo appena 4′ si portano subito in vantaggio con Ceesay, che conclude dalla distanza sorprendendo Musso. La Dea prova a scuotersi con la qualità dei suoi attaccanti. Tra questi Lookman, che al 34′ innesca Maehle, ma la sua conclusione da pochi metri si infrange contro la braccia di Falcone. Nella ripresa, il forcing della Dea continua: ci provano prima Soppy e poi Toloi. In entrambi i casi, manca di poco la precisione. Al 74′, arriva il raddoppio del Lecce con Blin di testa su calcio d’angolo. Nel finale, Hojlund regala una parvenza di rimonta all’Atalanta, che rimane però solo tale. Vince il Lecce 2-1.