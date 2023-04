Inter, da Roma-Milan mini regalo: ora con la Lazio vale doppio!

L’Inter può e deve sfruttare una grande chance domani contro la Lazio. Scontro diretto di importanza capitale. Il pareggio tra Roma e Milan è un’occasione da non buttare

OCCASIONE GHIOTTA − Inter, ora la partita contro la Lazio vale di più. Domani all’ora di pranzo, i nerazzurri sono chiamati ad una grande partita contro i secondi in classifica. Il treno Champions League corre e la Beneamata non può evitare di perderlo. Lo scontro diretto di San Siro conterà tantissimo. Vincere significherebbe diminuire la distanza dalla squadra di Sarri (oggi a +7) e soprattutto agganciare al quarto posto sia Roma che Milan. Appunto, la partita di domani vale praticamente doppio. Nel pomeriggio, infatti, giallorossi e cugini non sono andati oltre il pareggio. Partita noiosa all’Olimpico accesa nel finale con due lampi tra il 94′ e il 97′ (vedi articolo). L’Inter si è praticamente ritrovata dal sorriso all’amarezza e viceversa in men che non si dica, adesso c’è da sfruttare questa occasione.

SETTIMANA DECISIVA − Di regalo ovviamente non si può parlare, ma il pareggio dell’Olimpico può e deve far sorridere l’Inter. Riuscire a trovare i tre punti domani con la Lazio permetterebbe alla banda Inzaghiana di riprendere non una bensì due squadre. Cosa assolutamente non da sottovalutare, vista l’appassionante e intricata corsa alla prossima Champions League. Il campionato ormai si sta accorciando e i margini di recupero sono veramente irreparabili. Peraltro sabato prossimo l’Inter volerà a Roma per sfidare l’ex Mourinho. Arrivarci con gli stessi punti e con un morale sicuramente più alto non sarebbe affatto male. Senza dimenticare di mezzo, il turno infrasettimanale contro l’Hellas Verona al Bentegodi. Insomma, la volata Champions se non si deciderà in questi sette giorni, poco ci manca.