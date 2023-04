Mourinho aggiorna verso l’Inter: «Per 3 stagione finita. Dybala…»

Mourinho ha stilato una sorta di bollettino medico della Roma comunicando tutti i giocatori infortunati. Tre di questi non ci saranno al 100% contro l’Inter tra 7 giorni

VERSO L’INTER − In conferenza stampa, nel post di Roma-Milan (vedi articolo), José Mourinho ha fatto il bollettino medico: «Parlando di infortunati, devo fare un po’ il dottore e non mi piace. Rick Karsdorp penso di non rivederlo più in campo, Llorente penso di non vederlo più in campo, Marash Kumbulla non lo rivedrò più in campo al 100%. Smalling abbiamo la speranza di averlo, vediamo tra una-due partite se possibile. Wijnaldum è vicino al rientro, su Dybala non lo so. Abbiamo protetto l’adduttore per tornare con l’Atalanta, ma era in panchina per non giocare. Belotti è uscito ma non riusciva a respirare».