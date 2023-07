Inter, Paramount+ confermato sponsor di maglia ma non nel triennio! I dettagli – CdS

L’Inter ha presentato la prima nuova maglia per quanto riguarda la stagione 2023-2024 confermando Paramount+ come main sponsor per questa stagione, ma cosa succederà dalla prossima? Ecco tutti i dettagli riportati dal Corriere dello Sport.

SPONSOR DI MAGLIA – L’Inter ha deciso di prolungare l’accordo con Paramount+ anche per questa stagione, ma contrariamente a quanto trapelato, il contratto non sarà valido per 3 anni, ma solo per uno, il prossimo. Evidentemente, l’Inter ha preferito procedere con una sorta di accordo ponte, impiegando i prossimi mesi per la ricerca di una partnership più a lungo termine e, soprattutto, più “sostanziosa”, visto che Paramount+ garantirà 15 milioni di euro come quota fissa, più altri 5 come bonus.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno