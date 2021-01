Inter-Juventus non decisiva: Conte punta a vincere per dare un segnale

Conte – Copyright Inter-News.it, foto Tommaso Fimiano

Inter-Juventus non sarà una partita decisiva per la lotta scudetto, bensì per dare un segnale al campionato e ai bianconeri, forti dei nove scudetti vinti consecutivamente. La società si aspetta molto da Conte e i suoi ragazzi.

LA PARTITA – Inter-Juventus, è il momento della verità. Il match non sarà decisivo per la lotta scudetto, nessun dentro o fuori. Sarà la partita della verità, della scossa e soprattutto della consapevolezza. Momento difficile per tutte le società di calcio, compresa l’Inter impegnata alla ricerca di nuovi investitori. Di maggioranza o no, oggi poco importa. Dall’alto Suning lavora per il bene dell’Inter e il lavoro portato avanti in questi anni non sarà certamente vanificato. Conte e la squadra dovranno pensare solo e unicamente al campionato, unico obiettivo rimasto insieme alla Coppa Italia, e in particolare alla sfida di questa era. Contro la Juventus in palio non solo i tre punti, è chiaro, soprattutto per i tifosi. Soprattutto per Antonio Conte, che torna a sfidare il suo passato e il suo ex giocatore Andrea Pirlo, oggi tecnico dei bianconeri (vedi articolo). Due modelli calcistici a confronto: l’allievo contro il maestro, sarà solo una dei tanti confronti all’interno della stessa partita. Così come quello tra Cristiano Ronaldo e Romelu Lukaku, i due giocatori più rappresentativi delle rispettive squadre. Vincere per l’Inter, per dare un segnale importante al campionato e al Milan, distante solo tre punti.