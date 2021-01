Serena: “Inter-Juventus, devo confessare una mia debolezza”

Aldo Serena, ex attaccante di Inter e Juventus, ha parlato delle sue prime partite con addosso lo scudetto con la maglia delle due squadre

TWEET – Queste le parole di Aldo Serena, ex attaccante di Inter e Juventus, tramite il proprio account Twitter, in vista del Derby d’Italia, in programma stasera. “Devo confessare una mia debolezza. Le prime partite successive alla vittoria del campionato, indossando la divisa con il tricolore sul petto, mi sentivo un particolare orgoglio addosso. Lo scudetto cucito dava alla maglia una luce radiosa, o perlomeno a me sembrava così“.