In Inter-Juventus servono le punte: Lukaku e Lautaro Martinez rispondono?

Condividi questo articolo

Lukaku Lautaro Martinez Sanchez (copyright Inter-News.it – Foto Tommaso Fimiano)

Inter-Juventus è una partita in cui per i nerazzurri devono fare la differenza Lukaku e Lautaro Martinez. I due attaccanti sono chiamati a cancellare i troppi alti e bassi stagionali.

CERTEZZA ATTACCO – L’Inter contro la Juventus ha bisogno di aggrapparsi alle sue certezze. Una è il suo allenatore, ma in campo quella principale è l’attacco. E l’attacco nerazurro dalla scorsa stagione significa due nomi ben precisi: Romelu Lukaku e Lautaro Martinez. Il 9 e il 10 sono chiamati a fare la differenza.

TROPPI ALTI E BASSI – Lukaku e Lautaro spesso hanno risolto le partite per l’Inter. Il loro apporto però in questa stagione vive di alti e bassi. Entrambi hanno sulla coscienza diverse reti semplici, che in certe partite avrebbero svoltato il risultato. Contro la Juventus serve concentrazione al massimo livello. Le scuse e gli alibi lasciamole trovare agli altri. Se il 9 e il 10 danno la loro impronta alla gara la differenza è notevole. Per tutti. Dalla squadra all’ambiente.

APPORTO NECESSARIO – C’è un motivo in più per chiamarli. La coppia principe dell’Inter di Conte in questa stagione non ha ancora deciso un big match. E contro la Juventus nello specifico lo scorso anno sono mancati. Soprattutto Lukaku ha vissuto forse le sue gare più anonime proprio contro i bianconeri. Oggi serve una svolta. Per dare un segnale a tutta la Serie A.