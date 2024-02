Inter-Juventus, Lautaro Martinez-Vlahovic: confronto prima del grande scontro!

Lautaro Martinez e Dusan Vlahovic accendono, ancor di più, Inter-Juventus. A poche ore dal match ecco un interessante confronto fra i due attaccanti protagonisti.

DUELLO – A Inter-Juventus non si è mai psicologicamente pronti, men che meno quando entrambe le protagoniste sono in corsa per aggiudicarsi lo scudetto. Questa sera il “Giuseppe Meazza” di San Siro segnerà il tutto esaurito, col caldo pubblico nerazzurro speranzoso di godersi una spettacolare e festosa domenica sera di calcio. Quella della 23sima giornata di Serie A, però, non sarà solo la sfida delle due assolute pretendenti al titolo (finora). Sono tanti i duelli attesi, fra la panchina – con Massimiliano Allegri e Simone Inzaghi finalmente uno contro uno – e il campo. In quest’ultimo caso, a stuzzicare maggiormente la curiosità degli spettatori – allo stadio e sul divano di casa – è il duello di fuoco fra Lautaro Martinez e Dusan Vlahovic.

DATI – I numeri, la costanza e la leadership, da capitano nerazzurro, dell’argentino quest’anno stanno lasciando tutti a bocca aperta. Il serbo, invece, dopo un periodo trascorso fra luci ed ombre, sta tornando a ritagliarsi un ruolo da protagonista nella squadra di Allegri. Entrambi nel match dell’andata, in scena all’Allianz Stadium lo scorso novembre, si sono resi protagonisti con i gol decisivi per il risultato conclusivo. Prima di gustarci Inter-Juventus di questa sera è utile guardare qualche dato che può rilevare qualcosa in più sui due attaccanti. Partendo dai gol fatti, Lautaro Martinez – re indiscusso della classifica capo cannonieri – è a quota 19, contro i 12 di Vlahovic. L’attaccante argentino è quello più incisivo in area di rigore: sono 17 i gol segnati da quella posizione contro i 9 del bianconero. Da fuori area e su palla inattiva, invece, vince il duello Vlahovic: rispettivamente 2 a 3 e 0 a 2.

INCISIVITÀ – È interessante osservare anche il momento della gara in cui i due vanno a segno più frequentemente. Nel primo quarto d’ora Lautaro Martinez ha segnato in Serie A 5 gol, Vlahovic 2. Tra il 16′ e la mezz’ora l’argentino ha prodotto un gol mentre il serbo 2. Parità, con 2 gol a testa, tra l’inizio del secondo tempo e il 60′. Nell’ultimo quarto d’ora di gioco, più recupero, stra-vince il capitano nerazzurro a quota 6 gol, rispetto ai 3 del bianconero. L’ultima curiosità, prima di Inter-Juventus, rivela che entrambi gli attaccanti, contando anche la finale di Supercoppa Italiana giocata dai nerazzurri, hanno apposto la propria firma nelle ultime quattro partite.