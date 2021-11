Inter, in programma oggi la ripresa degli allenamenti (e cda) – CdS

Inter, questa mattina la ripresa degli allenamenti dopo il giorno di riposo. Come evidenziato dal Corriere dello Sport, in programma anche il cda per l’approvazione della trimestrale.

ALLENAMENTI E CDA – Questa mattina l’Inter riprenderà con gli allenamenti dopo il giorno di riposo concesso ieri da mister Simone Inzaghi. La squadra dopo il rientro da Venezia in nottata, i giocatori hanno dormito alla Pinetina, ma appena sveli hanno raggiunto i familiari. Oggi, come riportato dal quotidiano romano, in programma anche il cda per l’approvazione della trimestrale. Collegato da Nanchino ci sarà, come sempre, il presidente Steven Zhang, costantemente in contatto con la dirigenza e con la Pinetina per aggiornamenti.

Fonte: Corriere dello Sport – And. Ram.