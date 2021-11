Eriksen, presto novità? L’Inter non ha fretta di risolvere il contratto – CdS

Eriksen, entro la fine dell’anno potrebbero arrivare novità. L’Inter dal canto suo non ha fretta. Il danese potrebbe chiedere di risolvere il contratto.

SENZA FRETTA – Entro la fine del 2021 potrebbe essere trovata una soluzione alla vicenda del danese visto che, per il momento, è da escludere che possa togliere il defibrillatore e dunque ottenere l’idoneità in Italia. L’Inter non ha fretta di risolvere il contratto, ma se a Eriksen questa soluzione andasse bene, il club nerazzurro la valuterà.

