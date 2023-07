L’Inter vola in Giappone, solo un dirigente presente: la situazione nei prossimi giorni – Sky

L’Inter è in volo in direzione Giappone dove resterà in tournée fino all’1 agosto. Secondo quanto riportato da Sky Sport, insieme alla squadra un solo dirigente presente, ma la situazione cambierà nei prossimi giorni.

DIREZIONE OSAKA – L’Inter alle 16:30 circa si è messa in viaggio a Malpensa in direzione Giappone, precisamente Osaka dove resterà fino all’1 agosto in tournée, disputando diverse amichevoli. Il vice Direttore Sportivo, Dario Baccin, è l’unico dirigente presente con la squadra. Secondo quanto riportato dall’emittente televisivo, assente Giuseppe Marotta, che non seguirà da vicino la squadra in Giappone. Discorso diverso, invece, per Piero Ausilio e Alessandro Antonello che raggiungeranno la squadra nei prossimi giorni.