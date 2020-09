Inter-Fiorentina 1-1 al 45′, perla Lautaro Martinez! Tolto un rigore

Lautaro Martinez Inter-Pisa

Termina il primo tempo di Inter-Fiorentina, sfida valevole per la seconda giornata del campionato di Serie A 2020-2021 (la prima per i nerazzurri, dopo il rinvio della prima giornata contro il Benevento).

PRIMO TEMPO – Parte subito in salita la stagione dei nerazzurri: al 3′ cross di Cristiano Biraghi che taglia fuori la difesa nerazzurra, scambio davanti a Samir Handanovic tra Bonaventura e Kouamé, con quest’ultimo che trova la rete dello 0-1. Al 16′ balla ancora il reparto arretrato della squadra di casa, Ribery parte in azione solitaria e libera di nuovo Kouamé al tiro, ma è bravo Samir Handanovic in uscita ad anticipare la sua conclusione. Al 20′, dopo un controllo al VAR, l’arbitro Calvarese torna sui suoi passi dopo aver inizialmente fischiato rigore ai nerazzurri per presunto fallo di Caceres su Lautaro Martinez: niente calcio dagli undici metri. Ancora una grande occasione per gli ospiti al 40′, con Castrovilli che trova l’imbucata per il solito Kouame, ma è bravissimo Ashley Young in scivolata a chiudere il suo tiro, negandogli lo 0-2. In pieno recupero, poco prima del fischio, ripartenza dei nerazzurri con Nicolò Barella che appoggia per Lautaro Martinez, l’argentino si sposta la palla sul destro e da fuori area trova un gol stupendo che vale l’1-1. Termina qui il primo tempo di Inter-Fiorentina.

INTER 1 – 1 FIORENTINA

MARCATORI: Kouamé (F) al 3′, Lautaro Martinez (I) al 45’+2

INTER (3-4-1-2): 1 Handanovic (C); 33 D’Ambrosio, 95 Bastoni, 11 Kolarov; 15 Young, 23 Barella, 77 Brozovic, 14 Perisic; 24 Eriksen; 9 Lukaku, 10 Lautaro Martinez.

A disposizione: 97 Radu; 13 Ranocchia, 31 Pirola, 37 Skriniar; 2 Hakimi, 5 Gagliardini, 12 Sensi, 22 Vidal, 29 Dalbert, 44 Nainggolan; 7 Sanchez, 99 Pinamonti.

Allenatore: A. Conte

FIORENTINA (3-5-2): 69 Dragowski; 4 Milenkovic, 17 Ceccherini, 22 Caceres; 25 Chiesa, 34 Amrabat, 5 Bonaventura, 10 Castrovilli, 3 Biraghi; 7 Ribery (C), 11 Kouamé.

A disposizione: 1 Terracciano; 20 Pezzella, 32 Dalle Mura, 98 Igor; 6 Borja Valero, 8 Duncan, 18 Saponara, 21 Lirola, 23 Venuti, 28 Montiel; 9 Vlahovic, 63 Cutrone.

Allenatore: G. Iachini

Note: Rigore tolto a Lautaro Martinez (I) tramite VAR al 20′; Ammoniti: Barella (I) al 6′, Ceccherini (F) al 32′; Sostituzioni: ; Recupero: 2′