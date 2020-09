Bonaventura al 45′: “Peccato per il gol all’ultimo...

Bonaventura al 45′: “Peccato per il gol all’ultimo secondo. Dobbiamo…”

Condividi questo articolo

Giacomo Bonaventura Fiorentina

Giacomo Bonaventura è stato intervistato ai microfoni di “DAZN” al termine del primo tempo della sfida Inter-Fiorentina, seconda giornata del campionato di Serie A, chiuso sul punteggio di 1-1 per via del gol viola di Kouame in apertura e di Lautaro Martinez negli ultimi secondi della prima frazione di gioco

INTERVISTA – Queste le parole di Giacomo Bonaventura dopo il primo tempo di Inter-Fiorentina, seconda giornata del campionato di Serie A. «Peccato per il gol all’ultimo secondo. Abbiamo fatto buona gara. Dobbiamo di più la palla ed essere più aggressivi, perché l’Inter è una squadra forte. Io cerco di fare del mio meglio. Dobbiamo tenere più la palla, abbiamo provato alcune cose ed avere più intensità».