Inter-Empoli Primavera, 2-0: Esposito e Carboni regalano 3 punti a Chivu

L’Inter Primavera di Chivu batte l’Empoli per 2-0. Per i nerazzurri le reti di Esposito e Carboni su calcio di rigore

VITTORIA – L’Inter di Christian Chivu batte l’Empoli e coglie la quarta vittoria consecutiva in campionato. Dopo un primo tempo chiuso in vantaggio grazie alla rete di Esposito su rigore (vedi report), nella ripresa la squadra nerazzurra legittima il vantaggio raggiunto nella prima frazione e mette sotto l’Empoli di Buscé: lo stesso Esposito, al 49′ si divora la palla del 2-0 sprecando un’ottima occasione a pochi metri dalla porta. Al 65′ arriva la definitiva svolta del match: fallo di Marianucci su Akisanmiro e calcio di rigore per l’Inter. Sul dischetto questa volta si presenta Carboni e l’esito è lo stesso del primo tempo: palla in rete per il doppio vantaggio nerazzurro. La squadra di Chivu, nel finale, sfiora il tris in due occasioni: al 82′ Owusu mette in mezzo per Akisanmiro, ma sulal conclusione del nerazzurro è bravo Stubjlar a chiudere lo specchio. Altra chance al 77′ con Kamate che liscia clamorosamente la palla del 3-0. La squadra di Chivu sale a 45 punti in classifica, all’ottavo posto in classifica ed in piena zona play-off.