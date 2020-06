Hakimi-Inter questione di ore, oggi le visite mediche? – SM

Condividi questo articolo

Hakimi potrebbe essere già oggi a Milano per svolgere le visite mediche e firmare il contratto che lo legherà all’Inter per i prossimi cinque anni

Il giorno dopo la vittoria sul campo del Parma, l’Inter può concentrarsi in queste ore sul mercato che vedrà un arrivo importantissimo. Ormai sembra tutto definito per l’approdo in nerazzurro di Achraf Hakimi, che arriverà dal Real Madrid per 40 milioni più bonus. Secondo “Sport Mediaset” l’esterno marocchino potrebbe arrivare a Milano già nelle prossime ore per svolgere le visite mediche e firmare il contratto che lo legherà all’Inter per i prossimi 5 anni.