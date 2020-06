Inter-Brescia: domani il giorno decisivo per Brozovic? – Sky

Inter-Brescia di mercoledì potrebbe vedere il ritorno di Marcelo Brozovic nel centrocampo nerazzurro. Domani potrebbe essere il giorno decisivo per sapere se il centrocampista croato potrà essere della partita. Il punto di Matteo Barzaghi per “Sky Sport”

DOMANI GIORNO DI BROZOVIC – Domani si saprà se Brozovic avrà delle possibilità di esserci in campo contro il Brescia: «Oggi è il classico giorno dopo la partita, chi ha giocato ieri ha fatto lavoro leggero, gli altri in campo. Per quanto riguarda Brozovic anche oggi, ma era previsto, ha fatto allenamento personalizzato. Il giorno chiave per Brozovic diventa domani. Se fosse aggregato al gruppo allora ci sarebbero concrete speranze di vederlo contro il Brescia. Bisogna capire domani a che punto è per capire se può giocare contro il Brescia».