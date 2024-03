ESCLUSIVA IN – Siani: «Inter meglio del Napoli di Spalletti! Mercato? In attacco non solo Taremi»

Fernando Siani, giornalista per Cronache di Spogliatoio e Prime Video, ha parlato in esclusiva su Inter-News.it. I temi toccati riguardano principalmente la partita tra Inter ed Atletico Madrid, la sfida contro il Napoli e le strategie future del mercato nerazzurro

Siani, lei era inviato a bordocampo a Madrid per Atletico-Inter. Che sensazioni ha avuto?

Si è visto subito che non era la solita Inter. Dall’altra parte c’era un Atletico Madrid che era nella sua migliore versione possibile. Quindi le due cose insieme non hanno aiutato. Soprattutto è stata un’Inter molto imprecisa, di solito non sbagliano nello stretto e nelle uscite. E poi mi è sembrata una squadra un po’ giù fisicamente in alcuni giocatori. Molti hanno contestato i cambi di Inzaghi che però sono stati tutti dettati dalla condizione fisica, ha cambiato proprio i calciatori che non ce la facevano più.

Aveva previsto un percorso diverso per l’Inter in Champions League. Uscire agli ottavi è un fallimento?

No, non è un fallimento ma sicuramente un rimpianto gigante che deve avere l’Inter. Il fatto di avere tutti quei punti di vantaggio in campionato la metteva in condizione di pensare soltanto alla Champions League. E aveva dimostrato a Milano di essere meglio dell’Atletico Madrid. Grossissimo rimpianto, posto che l’Atletico Madrid poteva fare anche il terzo gol ed alla fine ha avuto rigoristi migliori.

Questa sera Inter-Napoli. Si può considerare un passaggio di consegne? La squadra di Inzaghi è meglio della squadra di Spalletti?

Io credo che l’Inter, al livello di gioco, sia la migliore che io ricordi negli ultimi trent’anni. Mai vista una squadra così bene. Sì, secondo me è meglio del Napoli dello scorso anno. Un percorso molto simile, e direi che è proprio il passaggio di consegne ideale. Per me l’Inter ha vinto il campionato al gol di Bastoni contro la Roma.

Come vede il Napoli di Calzona?

Io sono un fan di Calzona, mi piace come si è inserito in un contesto che già conosceva. Non ha fatto grandi modifiche, ha messo i giocatori al posto loro ed ha ritrovato un paio di giocatori decisivi. Ma onestamente la stagione del Napoli è un disastro. Un guaio sotto tutti i punti di vista, dalla società agli stessi giocatori, come lo stesso Osimhen che ha giocato la metà della partita che avrebbe dovuto. Tanti giocatori involuti. La gestione degli allenatori è stata tremenda. In società, lo stesso De Laurentiis ha ammesso fra le righe di aver sbagliato. Questa è la situazione attuale. Credo che l’anno prossimo debba rivedere tutto, partendo dall’aspetto dirigenziale.

Torniamo all’Inter. Molti trovano che la mancanza di cambi in attacco sia stata una delle cause del mancato passaggio del turno contro l’Atletico Madrid. Dove interverrebbe sul mercato per rinforzare la rosa?

Per me l’attacco è il punto debole nelle alternative. E credo lo abbia capito anche l’Inter. Da quello che so, oltre a Taremi, vogliono prendere un altro attaccante. Arnautovic e Sanchez sono dei buoni giocatori, però il cileno ha fatto 3 gol in stagione, l’austriaco non da garanzie fisiche. A Madrid si è visto, le alternative in attacco ti hanno punito. Loro hanno fatto entrare Depay che ha cambiato la partita, l’Inter ha fatto entrare Sanchez ai supplementari. Quindi assolutamente sì. Io interverrei lì, l’Inter complessivamente è ottima, è statisticamente la squadra migliore d’Europa. Già provare a mantenere chi ti ha portato questo livello è tanto. Ha già preso Zielinski e Taremi che sono due ottimi giocatori, non so se potrebbe essere un’idea prendere un centrale vista l’età di Acerbi. Anche se nella mia idea l’Inter dovrebbe trovare un modo per far giocare Bisseck che è fortissimo, lo dico da mesi. Dovrebbe far giocare lui e gestire Pavard che è altrettanto forte. Ma la priorità è l’attacco.

Siani, si parla molto di sirene inglesi per Inzaghi. Secondo lei lascerà l’Inter a fine stagione?

Io credo che lui meriterebbe di andare su una panchina top in Europa, detto che l’Inter lo è già, ma magari in squadre con budget illimitati. Ma conoscendolo non credo abbia quel tipo di ambizione. Credo che sia uno molto centrato, si trova bene in Italia con la famiglia. E l’Inter gli garantisce questo. Lo meriterebbe, ma non ce lo vedo. Resterà all’Inter secondo me.

Si ringrazia Fernando Siani per la cordialità e la disponibilità mostrata nell’intervista. La riproduzione parziale di questa intervista esclusiva è possibile previa citazione dell’autore (Filippo Miosi) e della fonte (Inter-News.it) con il link al contenuto originale, come indicato nel disclaimer qui sotto.