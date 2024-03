Inter-Juventus-Women, 3-3! Serturini vanifica la rimonta bianconera

Inter-Juventus Women, gara valevole per la prima giornata della poule scudetto di Serie A Femminile, è da poco terminata sul risultato di 2-1. Le nerazzurre

DERBY ROSSONERO – Inter-Juventus Women, sfida valevole per la prima giornata della poule scudetto della Serie A Femminile, è terminata sul punteggio di 3-3. La seconda frazione parte in discesa per la squadra di Guarino, che trova il momentaneo 2-1 al 50′ con Csizar, che approfitta di una dormita della difesa delle ospiti. La Juventus però reagisce con veemenza ed in 3′ ribalta la partita: al 58′ Caruso segna in tap-in il 2-2. al 63′ è Echegini a completare la rimonta, con la rete del 2-3 su assist di Beerensteyn dalla destra. Ma l’Inter Women non si arrende e all’86’ trova la rete del 3-3 con Serturini che insacca su assist perfetto di Thogersen. È l’ultimo sussulto di una gara splendida, chiusasi sul 3-3.

INTER-JUVENTUS WOMEN 3-3

17′ Simonetti (I), 38′ Girelli (J), 50′ Cambiaghi (I), 58′ Caruso (J), 63′ Echegini (J), 86′ Serturini (I)