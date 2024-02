Milan-Inter Women, le nerazzurre ci provano ma il derby è rossonero: 2-1

Milan-Inter Women è il derby valevole per la diciottesima giornata di Serie A Femminile, terminato da poco. Dopo un primo tempo a tinte rossonere, nella seconda frazione di gioco le nerazzurre provano a spingere sull’acceleratore ma non trovano la via del gol: il derby va al Milan con il risultato di 2-1

TENTATIVO FALLITO – Milan-Inter Women, derby della diciottesima giornata di Serie A, è terminato da poco. Dopo un primo tempo finito sul risultato di 2-1 e che ha visto le nerazzurre trovare la rete della speranza proprio al 45′ con Serturini, nella seconda frazione di gioco il piglio della squadra di Guarino è certamente diverso. L’Inter prova da subito a spingere sull’acceleratore ma non riesce a trovare la via del gol. Al 72′ ci prova Serturini da fuori area ma il tentativo è troppo timido per impensierire Giuliani. Al 74′ altra occasione per l’Inter, con Magull che pesca Cambiaghi in area, la sua conclusione però è respinta dalla difesa avversaria. Due minuti dopo ci riprova l’Inter con un pericoloso colpo di testa di Fordos sugli sviluppi di un calcio d’angolo, ma manca di potenza e un’attenta Giuliani blocca senza difficoltà. All’82’ doppia occasionissima per l’Inter: Polli in spaccata trova il miracolo di Giuliani, Serturini prova a colpire sulla ribattuta ma Guagni chiude evitando il gol del 2-2. All’85’ Alborghetti prova l’incursione solitaria e tenta la conclusione dalla distanza, Giuliani blocca senza problemi.