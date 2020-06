El Chiringuito TV: “Hakimi non vuole tornare al...

El Chiringuito TV: “Hakimi non vuole tornare al Real, Inter prima opzione”

El Chiriunguito TV riporta novità sul futuro di Achraf Hakimi. Il laterale, in prestito dal Real Madrid al Borussia Dortmund, non vorrebbe tornare a Madrid. E l’opzione Inter lo scalda.

VOGLIA DI INTER – Hakimi al 90% ha deciso di non rimanere al Real Madrid. La sua destinazione naturale dopo il prestito al Borussia Dortmund. Il laterale vuole spazio, minuti di gioco. Le opzioni per lui sono tre: Manchester City, Bayern Monaco e Inter. E secondo l’emittente per il giocatore l’opzione preferita è proprio quella nerazzurra. Il Real deciderò di venderlo? I nerazzurri sono pronti.