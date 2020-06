Sconcerti: “Belotti ideale all’Inter con Lukaku. L’errore di Gagliardini…”

Intervistato sulle frequenze di “TMW Radio” nel corso della trasmissione “Maracanà”, Mario Sconcerti ha parlato dell’ipotesi Andrea Belotti all’Inter in coppia con Romelu Lukaku e dell’errore di Gagliardini contro il Sassuolo

ERRORE – Queste le parole di Mario Sconcerti sugli sbagli che hanno deciso l’ultima giornata del campionato di Serie A. «L’autogol di De Roon, ma anche l’errore di Gagliardini contro il Sassuolo. Ma anche il crollo della Lazio, quasi autoprodotto, nonostante l’Atalanta abbia giocato 50 minuti eccezionali. E’ mancata la condizione alla Lazio, all’improvviso è uscita dal campo. Non l’ho mai vista così in difficoltà».

FUTURO – Sconcerti sul destino dell’attaccante del Torino, Andrea Belotti. «Belotti lo vedrei bene ovunque ma rimarrà al Torino. Sarebbe una cessione troppo impopolare per Cairo e metterebbe in difficoltà la società. La società ideale per lui sarebbe l’Inter, in coppia con Lukaku».