De Vrij: “Volevo l’Inter, conquistato dal progetto! Soddisfatto della stagione”

De Vrij ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Algemeen Dagblad in vista di Inter-Shakhtar Donetsk. Il difensore nerazzurro, perno della retroguardia di Conte, si dice soddisfatto della stagione e svela qualche piccolo dettaglio

SCELTA – Stefan de Vrij spiega perché ha scelto l’Inter una volta terminata la sua esperienza alla Lazio: «L’intero progetto del club mi piaceva molto: volevo andare all’Inter. L’Italia è così bella. Ho visto così tanto del Paese nei giorni di riposo: Portofino, Cinque Terre, Capri, Como. Il cibo, il piacere della vita. Ma anche il dolore condiviso. L’Italia è davvero nel mio cuore».

AIUTO TECNICO – De Vrij spiega come mai ha deciso di assumere un consulente tattico personale: «Cerco solo di fare di tutto per stare meglio. Se aiuta solo un po’ a diventare un calciatore migliore, è già un profitto. All’Inter noi giocatori abbiamo anche un’app dedicata, dove possiamo vedere e analizzare tutti i tipi di situazioni sul nostro telefono. Facciamo di tutto per migliorare. Sono abbastanza soddisfatto di questa stagione, ma potrebbe essere molto meglio contro lo Shakhtar».

Fonte: ad.nl