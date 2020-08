Smalling, quale futuro? Inter segue, ma United ha un’altra soluzione – MEN

Smalling, dopo aver chiuso la sua esperienza alla Roma, ha fatto ritorno in Inghilterra. L’Inter e la Juventus seguono l’evolversi della situazione, ma il Manchester United ha la soluzione. Di seguito quanto rivelato dal Manchester Evening News

SOLUZIONE – Chris Smalling ha chiuso la sua esperienza alla Roma e ha fatto ritorno al Manchester United. L’Inter, così come la Juventus, è sulle sue tracce ma il club inglese potrebbe avere la soluzione a portata di mano. Secondo il Manchester Evening News, i Red Devils dopo l’eliminazione dall’Europa League hanno deciso di investire più sull’attacco e mettere per un attimo da parte i colpi in difesa. Smalling potrebbe dunque essere la soluzione a breve termine di Ole Gunnar Solskjær, che chiuderebbe le porte a un ritorno in Italia.

Fonte: manchestereveningnews.co.uk