De Vrij: «Bello ritrovare Inzaghi! Campioni d’Italia? Vogliamo confermarci»

De Vrij ha rilasciato un’intervista ai microfoni di “Inter TV”. L’olandese, testimonial del nuovo mai sponsor dell’Inter (vedi articolo), si dice felice di aver ritrovato Inzaghi dopo gli anni trascorsi insieme alla Lazio. Di seguito le sue dichiarazioni

FELICE E CONCENTRATO – Stefan de Vrij è felice di essere tornato al lavoro e di aver ritrovato Simone Inzaghi: «Ritrovare Inzaghi? È stato molto bello, mi sono trovato molto bene quegli anni alla Lazio con lui, quindi sono molto contento del suo arrivo. Essere Campioni d’Italia? Ovviamente è una cosa bellissima che ci siamo goduti, ora però comincia la nuova stagione e vogliamo confermarci, continuiamo a lavorare per farlo. Ho tantissima voglia ovviamente, cercherò di migliorarmi e di crescere come ho sempre fatto cercando di fare un percorso importante. Filosofia di gioco molto simile? Sì, penso che questo sia un vantaggio perché il gruppo c’è ed è rimasto compatto, quindi è una buona cosa. La nuova maglia? Mi piace molto, poi questa nuova partnership ci permette di stare più vicini ai tifosi e anche di interagire con loro, saranno ancora di più il nostro dodicesimo uomo. Fare una canzone con qualche compagno? Non lo so, vediamo. La cosa più importante è il calcio, questa è la priorità. La musica, il pianoforte è quella parte che mi fa rilassare, mi piace suonare».