FOTO – Inter, Socios nuovo sponsor col Fan Token: ecco com’è sulla maglia

L’Inter ha appena confermato il nuovo main sponsor, ossia Socios (vedi articolo). Sulle maglie apparirà il Fan Token $INTER, come mostrato dalla società.

RIVOLUZIONE COMPLETA – L’Inter, dopo ventisei anni con Pirelli, cambia main sponsor e passa a Socios. Lo fa con il Fan Token $INTER, che sarà lanciato a breve sul mercato. E proprio l’ultima novità è quella che campeggia sulle maglie del club per la stagione 2021-2022. I modelli sono il capitano Samir Handanovic, Hakan Calhanoglu, Stefan de Vrij e Milan Skriniar, ossia quattro dei “big” già presenti in gruppo per questo inizio di stagione. Di seguito le foto dall’account ufficiale Twitter del club.