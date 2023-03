Calhanoglu, infortunio non gravissimo. Questo il programma – Sky

Hakan Calhanoglu ha avuto un problema muscolare qualche giorno fa con la sua Turchia, quest’oggi l’Inter ha reso pubblica l’entità dell’infortunio (vedi articolo). Andrea Paventi cita su Sky Sport un eventuale programma per il recupero del calciatore.

PROGRAMMA – Hakan Calhanoglu si è fatto male con la Turchia nella sfida con la Croazia. Quest’oggi si sono conclusi gli esami strumentali ed è uscita fuori una distrazione muscolare all’adduttore della coscia destra. Secondo Andrea Paventi di Sky Sport il programma non è ancora preciso: lo stop dovrebbe essere di una ventina di giorni. La speranza del calciatore è di recuperare per la trasferta di Lisbona in Champions League l’11 aprile, se non ce la dovesse fare sarebbe comunque disponibile la settimana successiva in vista della gara di ritorno da giocare contro il Benfica. Il ruolino di marcia è questo, l’infortunio non è molto grave ma frena il turco proprio nel momento più importante per l’Inter in stagione.