Bremer, finito l’incontro Torino e agenti. Vagnati: «Tutto bene con l’Inter»

Appena terminato l’incontro tra il Torino e l’entourage di Bremer. Ore caldissime per capire il futuro del centrale brasiliano. Il DS Vagnati si è espresso sull’incontro con l’Inter

FAIDA − Fiducia Inter per Bremer? Le parole del DS Vagnati sono assolutamente da sottolineare. Gleison Bremer rimane il protagonista del mercato italiano con un derby d’Italia tra Inter e Juventus molto acceso. Nonostante il mancato il rilancio, i nerazzurri rimangono ancora aggrappati al brasiliano (vedi articolo). Nell’operazione, si parla anche dell’inserimento di Cesare Casadei, per cui è atteso un incontro con l’agente per discutere sull’ingaggio. Intanto, il DS granata Vagnati è stato intercettato dai microfoni di Sky Sport subito dopo il summit a Milano tra il Torino (con Urbano Cairo) e i rappresentanti di Bremer. Queste le sue parole: «Abbiamo cenato, è andato tutto bene con l’Inter. Abbiamo fatto una bella chiacchierata. Fiducia? Si. Tempistiche? Vediamo, non c’è fretta. Il mercato è ancora lungo, vediamo che succede. Offerta Juventus? Ne stiamo parlando con entrambi i club». Le sue parole sono riportare dal sito Gianluca Di Marzio.com.